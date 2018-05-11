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11 Mayıs 2018 16:23

Edirne’de Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araç içerisinden Suriyeli uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’de Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı

11 Mayıs 2018 16:23


Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meriç yolu kavşağı üzerinde gerçekleştirdiği rutin kontrollerde, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan kontrollerde, 5’i kadın, 5’i çocuk olmak üzere toplam 31 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Y.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yakalanan 31 Suriyeli kaçak göçmen ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği bildirildi.




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