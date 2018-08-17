Edirne’de tescilsiz ve abart egzozlu araçlara geçit yok

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi yaşanacak olası muhtemel olumsuzlukların önlenmesi için tedbirlerini artırdı. Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan, trafik denetim kontrol bölgelerinde trafik ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

“Tescilsiz motosiklet ve abart egzoza gereken yapılacak”

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, trafikte seyir eden tescilsiz ve abart egzozlu araçlara yönelik ekstra uygulamalarının süreceğini belirterek, “Bize özellikle motosiklet ve abart egzozlarla ilgili çok fazla şikâyet geliyor. Maalesef vatandaşı rahatsız ediyorlar. Bunlarla ilgili de son dönemlerde motosiklet ve abart egzoz uygulamasına biraz daha ağırlık verdik. Rutin denetimlerimizin dışında ekstra bir bu araçlara yönelik uygulamalarımızı sürdürüyoruz. 11 Ağustos 2018 tarihinde toplam 12 motosiklete, 12 Ağustos 2018 tarihinde 17 motosiklete, 13 Ağustos 2018’de 10 motosiklete, 14 Ağustos 2018 tarihinde de 8 motosiklete abart egzoz ve tescilsiz evraklarından dolayı işlem yaptık. Bu uygulamalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızı hem kanun gereği hem de bilinçli olmaları yönünde motosikletlerini tescil ettirmelerini bekliyorum. Kanun gereği de motosikletini tescil ettirmeleri gerekiyor. Tescilsiz motorların çıkartılması bu suçtur. Bunlar hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Aynı zamanda çevreye, etraflarına, komşularına da saygılı olmaları anlamında abartılı egzoz ve çevreyi rahatsız edecek davranışlardan da kaçınmalarını rica ediyorum” dedi.