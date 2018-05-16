Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 16:27

Edirne’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edirne’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

16 Mayıs 2018 16:27


Edinilen bilgiye göre, Keşan-Enez istikametine seyreden Mehmet Bozok yönetimindeki 22 DE 950 plakalı otomobil, Barağı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü Bozok ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mualla Bozok ile Mukadder Uysal yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaralılardan Mukadder Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç