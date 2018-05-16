Edirne’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Keşan-Enez istikametine seyreden Mehmet Bozok yönetimindeki 22 DE 950 plakalı otomobil, Barağı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü Bozok ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mualla Bozok ile Mukadder Uysal yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Mukadder Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.