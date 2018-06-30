Edirne’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Edirne 25 Kasım Stadyumu yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülüğünü M.B.’nin yaptığı 22 AAD 745 plakalı araç, H.G. yönetimindeki 39 HS 524 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü M.B. yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü M.B., kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.