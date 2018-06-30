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30 Haziran 2018 13:29

Edirne’de trafik kazası: 1 yaralı

Edirne’de, bir aracın başka bir araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edirne’de trafik kazası: 1 yaralı

30 Haziran 2018 13:29


Kaza, saat 12.30 sıralarında Edirne 25 Kasım Stadyumu yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülüğünü M.B.’nin yaptığı 22 AAD 745 plakalı araç, H.G. yönetimindeki 39 HS 524 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü M.B. yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü M.B., kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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