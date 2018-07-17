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17 Temmuz 2018 13:26

Edirne’de trafik kazası: 17 yaralı

Edirne’de bir yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Edirne’de trafik kazası: 17 yaralı

17 Temmuz 2018 13:26


Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden Havsa ilçesi şehir merkezine seyir halinde olan K.T. yönetimindeki yolcu minibüsü, Kırklareli’nin Babaeski ilçesi istikametinden Edirne istikametine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.


Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler K.T. ve İ.A. ile birlikte toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Havsa-Edirne yönünde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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