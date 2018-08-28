Edirne’de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Keşan-Enez karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Enez-Keşan yönüne seyreden Çağla S. (20) yönetimindeki 81 GA 595 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Aykut K. (26) yönetimindeki 34 TN 4619 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 TN 4619 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ayçiçeği ekili tarlaya uçtu.

Kazada, 34 TN 4619 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçtaki Ekrem D. (31) ile diğer aracın sürücüsü Çağla S. ve araçta yolcu olarak bulunan Nazif S. ile Nebahat S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.