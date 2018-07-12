Edirne’de trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Keşan ilçesinin İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan-İzzetiye Mahallesi istikametinde seyreden Sertan Tunç yönetimindeki 59 NG 475 plakalı aracın, Mecidiye istikametinden gelerek, Keşan istikametine dönüş yapmak isteyen Kerim Kanca yönetimindeki 34 ND 1580 plakalı araca çarptı.
Kazada, Sertan Tunç, Sevda Kanca, Gökhan Kanca, Özge Kanca, Muhammet Emin Tunç ve Gülsevim Tunç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.