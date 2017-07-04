Edirne’de trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden Keşan ilçesi istikametinde seyreden Cavit Demirsöken yönetimindeki 22 RB 413 plakalı kapalı kasa kamyonet, Kozköy kavşağı yakınlarında sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki toprak yamacına çarptı. Kazada, sürücü Cavit Demirsöken ile araçta yolcu olarak bulunan tarım işçileri İbrahim Çakmak, Seyit Yetişkin, Burak Hızır Kepçeci, Talat Uydacı, Ramazan Uydacı ve Arif Aktaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.