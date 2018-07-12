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12 Temmuz 2018 10:58

Edirne’de trafik kazası: 8 yaralı

Edirne’nin Havsa ilçesinde hatalı sollama sonucu biri ticari olmak üzere iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edirne’de trafik kazası: 8 yaralı

12 Temmuz 2018 10:58


Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi istikametinden Hasköy istikametine giden ticari taksi ile seyir halinde olan L.Ç. isimli sürücü, önünde bulunan motosikleti sollamak için karşı şeride geçtiği esnada, karşı istikametten gelmekte olan V.A. isimli şahsın kullandığı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ticari araç sürücüsü L.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M.M. ile diğer araç sürücüsü V.A. ve araçta yolcu olarak bulunan R.T., Z.T., Y.N., Y.N., A.N. isimli şahıslar yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüleri L.Ç. ve V.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.




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