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20 Haziran 2017 16:09

Edirne’de uyuşturucu karteli çökertildi

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen uyuşturucu karteli çökertildi.

Edirne’de uyuşturucu karteli çökertildi

20 Haziran 2017 16:09

Edirne polisinin termal kameralar da kullanarak gerçekleştirdiği teknik takip sonucu yakayı ele veren 10 kişilik zehir taciri ekibi tutuklandı.


Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen uyuşturucu kartelini bir süredir takibe aldı. Meriç Nehri yakınlarına kurulan termal kameralarla takip edilen uyuşturucu sevkiyatları sonrası 10 kişilik zehir taciri çetesi yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 çuval içerisinde 52 paket halinde 72 kilo 919 gram esrar maddesi ele geçirildi.



10 zehir tacirinin 10’unu da tutuklandı


Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde gözaltında tutulan 10 kişilik çete üyeleri ilk sorgularının ardından Edirne Çevik Kuvvet Büro ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri ile Merkez’e getirildi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, İ.K, F.T, G.Ç, M.A.K, S.K, K.P, A.J, H.B, L.K ve Ş.Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu.




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