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22 Haziran 2017 16:29

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen 10 kişi tutuklandı.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

22 Haziran 2017 16:29


Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen 10 zehir tacirini yakaladı. Operasyonda 4 çuval içerisinde 52 paket halinde 72 kilo 919 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen İ.K, F.T, G.Ç, M.A.K, S.K, K.P, A.J, H.B, L.K ve Ş.Ç tutuklandı.




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