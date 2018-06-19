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19 Haziran 2018 18:05

Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarına yönelik "narko-sokak" uygulaması düzenledi.

Edirne’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

19 Haziran 2018 18:05


Yenimescit Mahallesi’nde gerçekleşen uygulamaya Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Uygulama kapsamında belirlenen 6 noktada arama yapıldı. Aramalara çok sayıda polis görev alırken, narkotik detektör köpekleri Sıla ve Ilgar da aramalara katıldı. Uygulama kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan uygulama kapsamında çalıntı olduğu belirlenen motosikletlere el konuldu.


Mahalle halkı ise daha önce uyuşturucu madde kullanımından hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatarak uygulamayı destekledi.




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