Edirne’de vatandaşlar 7143 sayılı Kanun hakkında bilgilendirildi

Keşan Vergi Dairesi Müdürü Hamza Cihaner ve görevli personel bir AVM’de kurulan stantta, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak isteyen vatandaşlara detaylı bilgi verirken, başvuruların nasıl yapılacağını anlattı.

Başvuruların, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesi üzerinden, bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, e-devlet üzerinden yapılabileceği, başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceği kaydedildi. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her vergi dairesine ayrı ayrı başvuracağı dile getirilirken, MTV mükelleflerinin de her taşıtın, hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.