Edirne'de yakalanan 3 kişi cezaevine kondu

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi cezaevine kondu.

Hakkında 24 bin TL adli para cezası, “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan A.D. (32) ekipler tarafından yakalandı. A.D., Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.E. (24), “Silahla tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. (64) yakalanarak, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Açık Ceza İnfaz Kuruma sevk edildi.