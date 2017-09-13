Edirne’de yaralı pelikan seferberliği

Edinilen bilgiye göre, Sultaniçe sahil kıyısında yaralı pelikan bulan vatandaşlar durumu İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliğine haber verdi. Pelikan ihbar üzerine bulunduğu yerden alınarak tedavi için Keşan’da bulunan bir veteriner kliniğine getirildi. Veterinerin ilk müdahalesinin ardından kanadına çapraz pin ve serklaj takılan pelikan tedavi altına alındı.

Veteriner Barış Kasımoğlu, pelikanın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Pelikanın tedavisi yapıldı. Yaban hayata alışık olduğu için yem yemiyor. Yabani hayvanlar kapalı ortamlarda yem yemezler. Bu durumda İstanbul’da bulunan başka bir yabani ortamın sağlandığı bir yer var oraya götürülecek pelikan. Yaralı pelikan yaşayacak. İyileşmeye devam ediyor. Kontrolümüz altında" dedi.