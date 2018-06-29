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29 Haziran 2018 14:12

Edirne’de Yaz Okulları törenle açıldı

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Yaz Spor Okulları, Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı.

Edirne’de Yaz Okulları törenle açıldı

29 Haziran 2018 14:12

Yaz Spor Okulları’na, 5 ila 18 yaş grubundaki öğrenciler katılabilecek.


Yaz Spor Okulları’nda Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Yüzme, Jimnastik, Tenis, Pilates, Voleybol, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Eskrim, Judo, Satranç, Masa Tenisi, Okçuluk, Sualtı Sporları, Kicboks, Taekwondo, Karate ve Boks gibi 24 branş yer alıyor.



"Temel amacımız kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"


Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, açılış konuşmasında Yaz Spor Okulları’nın önemine dikkat çekerek, “Yaz Spor Okullarımızın en büyük temel amacı çocuklarımızı kötü alışkanlıklarımızdan uzak tutmak. Onları başarılı bir sporcu yapabilmek. Spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak. Saygılı, hoşgörülü bireyler olmalarını sağlamak. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatil, yaz aylarında serbest zamanlarını uzman antrenörlerimiz nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için hizmet verecek şekilde planlarımız yapmış bulunmaktayız” dedi. Tören, öğrencilerin gösterileriyle son buldu.




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