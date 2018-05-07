Edirne’de ’Yaza merhaba’ konseri

Murat Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi bünyesinde danışanlardan oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, “Yaza Merhaba” konseri verdi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Birimi’nden yapılan açıklamada, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) danışanların müzikli tedavi yöntemi ile şifa bulmaya devam ettiği bildirildi.

TRSM danışanlarından oluşan koro, 9 eser seslendirdi. Drama Öğretmeni Erdoğan Eğmen konseri izlemeye gelen müzikseverlere TRSM ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Konser bitiminde Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, başta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Mustafa Bayraktutan ve drama hocaları Erdoğan Eğmen Yönetmen Adnan Birol ve sanatçı Gökhan Kaba olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Çok değerli Toplum Ruh Sağlığı Danışanlarımız çok büyük bir icraya imza attınız. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Bundan sonra daha güzel ve kalabalık konserlerde buluşacağız inşallah. Siz danışanlarımız çalışmalarınıza devam etmeye söz veriyorsanız bizlerde bu salonu doldurarak sizi keyifle dinlemeye söz veriyoruz. Konserimizi dinlemeye gelen davetlilerimize ve müzikseverlerimize de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen konsere İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Onur Çakar, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yrd. Op. Dr. Eyüp Kahya, Hastane Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd. Ayfer Duymuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan, danışanların yakınları ve davetliler katıldı.