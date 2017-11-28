Edirne’de yeşil alana yapılan izinsiz yapıların yıkımı devam ediyor

Edirne 1’inci Murat Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Parkındaki yeşil alana izinsiz olarak yapılan ve mahkeme kararı üzerine geçtiğimiz Ağustos ayında belediye tarafından bir kısmı yıkılan büfe eklentilerinin geri kalan bölümü işletmeci tarafından yıkılmayınca ekipler yeniden harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından 23 Ağustos’ta ilk bölümlerinin yıkımının gerçekleştiği bölge için dün belediye birimleri, polis, TREDAŞ ve Gazdaş ekipleri yeniden bölgeye geldi. İzinsiz ek bölümleri yıkmak isteyen ekiplere mahalleli bir grup tepki gösterirken, belediye ekipleri bir süre bekledikten sonra yıkım işine devam etti.

Yaklaşık 32 metrekare büfe ve 2 tane çardağı olması gereken ancak bin 273 metrekareye yayılan işletme sahipleri ile bir grup mahallelinin itirazına kayıtsız kalmayan ekipler yağmurun da etkisiyle yıkıma ara verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da "Yıkım kararı bizim değil mahkemenindir. Dolayısıyla kaçak olan bölümler yıkılacak" dedi.

Gürkan, "Söz konusu yıkım bizim değil mahkemenin kararı ve bunu yapmak zorundayız. Çünkü bölgedeki alanda geçmiş yıllarda yapılan yaklaşık bin 273 metrekare izinsiz bir inşaat var. İçerisinde 32 metrekareden biraz büyük büfesi ve 2 tane çardağı olması gerekiyor normalde. Dolayısıyla mahkemenin de kararıyla kaçak bölümler yıkılacak" dedi.