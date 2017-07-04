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04 Temmuz 2017 16:38

Edirne’de yollar Kırkpınar’a hazırlanıyor

Edirne Belediyesinin ev sahipliğinde 10-16 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yollarda çizgi uygulaması ve bordürlerde boya çalışması gerçekleştirdi.

Edirne’de yollar Kırkpınar’a hazırlanıyor

04 Temmuz 2017 16:38


Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali hazırlıkları kapsamında D-100 karayolunda trafik güvenliğini arttırmak için çizgi uygulaması ve bordürlerde boya çalışması yapıldı. Yaklaşık 12 ton soğuk yol çizgi boyasının kullanıldığı çalışma D-100 karayolu ile beraber Sarayiçi bölgesine giden yollara da uygulanacak.



“Edirne’nin her yerinde çalışma yapıldı”


Çalışmaların Çanakkale Belediyesinin işbirliğinde gerçekleştirildiğini belirten ekipler, “656. Kırkpınar’ın her yönüyle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kırkpınar zamanında Edirne’nin her yerinde ve özellikle D-100 karayolunda trafik güvenliğini arttırmak için çizgi uygulaması ve bordürlerde boya çalışması yapıldı. Bu çalışma Sarayiçi bölgesine giden yollarda da uygulanacak” ifadelerini kullandı.




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