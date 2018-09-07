Edirne’deki bisiklet festivaline ilgi yoğun

Start öncesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ne gelen Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, bisiklet sporcularıyla yakından ilgilendi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Özcan bisikletçilere hitaben şunları dile getirdi: “Doğayla iç içe olan bir sporu icra ediyorsunuz. Sazlıdere’ye FSRU Projesi gündemde. Belediye Meclisi’nden Sazlıdere’ye FSRU gemilerinin yanaşmasını içeren projenin yürürlüğe konmaması için tavsiye kararı aldık. Saros Körfezi hem doğa hem de vatandaşlarımız için hayati önem taşıyor. Daha önce Transtrakya Boru Hattı gündemdeydi. Hem Genelkurmay’ın olumsuz görüşü hem de bölge halkının tepkisi nedeniyle proje iptal edilmişti. Yeni bir İzmit Körfezi olmamalıyız. Sanayiye karşı değiliz ancak daha uygun yerler bulunabileceği kanaatindeyiz. Sizlerden de bu doğrultuda destek bekliyoruz.”

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme de bu yıl ki temalarının #sarosumadokunma olduğunu bildirdi ve çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Start törenine CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Daha sonra bisikletçiler start alanına geçti ve protokol tarafından start verildi.

Bisikletçiler, Kurtuluş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, İsmail Saraç Caddesi ve Anafartalar Caddesi boyunca Keşan içinden geçerek parkurlarına devam etti.

Yunanistan ve Almanya dışında yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 350 kişinin festivale katıldığı belirtildi.

Festivale katılanlar 7-8-9 Eylül 2018 tarihleri arası Keşan DOÇEK tarafından özel olarak hazırlanmış dağ bisikleti parkurlarında ve arazide pedal çevirmenin keyfini yaşayacaklar.

Keşan’dan başlayan festival güzergâhı içinde 3 gün boyunca “Mercan-Dişbudak-Yeşilköy-Beyköy-Suluca-Erikli-Danişment-Koruklu” köylerinden geçilecek.

Bisikletçilerin bu yılki kamp alanı da geçmiş yıllardan farklı olarak Yayla Sahili Mustafa Altunhan Tesisleri olacak.