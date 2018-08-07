Edirne’deki kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

6 Ağustos 2018 Pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında, Beyendik Beldesi istikametinden Keşan şehir merkezi yönüne seyreden Şahin Bayraktar yönetimindeki 22 FA 510 plakalı panelvan ile Keşan’dan Beyendik beldesi istikametine gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde girişinde kafa kafaya çarpışmış, feci kazada yoldan çıkarak devrilen 22 RB 286 plakalı otomobilde bulunan Adem Dak, Muammer Gülverin ve Mustafa Yergök olay yerinde Şahin Bayraktar ise Edirne Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kazada can veren 4 kişi, dün düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Beyendik Belediyesi Kemal Unakıtan Spor Kompleksi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adem Dak, Muammer Gülverin, Mustafa Yergök ve Şahin Bayraktar, Keşan İlçe Müftü Vekili İbrahim Kuş tarafında kıldırılan cenaze namazının ardından Beyendik Beldesi Mezarlığında defnedildi.