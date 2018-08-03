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03 Ağustos 2018 17:10

Edirne’deki Makedonya Kulesi’nin ismi değişiyor

Kültür ve Turizm Edirne İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tarihi Makedonya Kulesi’nin isminin değişeceğini söyledi.

Edirne’deki Makedonya Kulesi’nin ismi değişiyor

03 Ağustos 2018 17:10


Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Hacıoğlu, "Tarihi Makedonya Kulesi’nin ismi Edirne Kent Tarihi Müzesi ve Örenyeri olarak değişecek. Eski Edirne’nin Adrianus tarafından kurulan etrafını saran kalenin burcu halk arasında Makedonya Saat Kulesi olarak bilinen 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Edirne Kent Tarihi Müzesi ve Örenyeri olarak işlevlendirecek. Burada 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne, bu düzenlemenin ardından yansıtılacak. Örenyeri olacak ve burcun üst katı da şehir terası olarak gelen ziyaretçilerin ve turistlerin hizmetine sunulacak" dedi.




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