Edirne’den şarkıcı Sedat Kapurtu’ya destek

Edirne Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği ile birlikte Edirne Tabip Odası üyeleri, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelerek, şarkıcı Sedat Kapurtu’nun Serebral Palsi (CP) rahatsızlığı bulunan oğlu Sıraç Kapurtu’ya takipçisi tarafından sosyal medyada yapılan hakaretleri kınadı.

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Sıraç Kapurtu’ya aleni yapılan bu akıl almaz hakaretlerin tüm engelli bireylere yapılmış olduğunu söyledi.

"Engelli olabilirler ama sahipsiz değiller"

Edirne’deki engelli çocuğa sahip aileler ve engelliler adına açıklama yaptığını belirten Tanrıkulu, "İnsan ki, görünümü nasıl olursa olsun en şerefli varlıktır. Farklı özelliklere sahip olmak kişinin elinde değildir. Farklı özelliklere sahip oldukları için insanları aşağılamak ise hiç kimsenin haddine değildir. Engelli bireylere zalimce yapılan saldırılar bu insanlara ne kazandırıyor? Neden öfkelerini, sevgisizliklerini bu insanlar üzerine boşaltıyorlar. Bu kadar mı zavallılar? Güçleri ancak bu masum insanlara mı yetiyor? Engelli de olsalar, onların sesi olan, onları sonsuz bir sevgiyle seven aileleri, gönül dostları o kadar çok ki. Engelli olabilirler ama asla sahipsiz değiller. Güçlü olmak güçsüzü ezmek değil, güçsüz olana destek olmaktır. Biz çocuklarımızı, bizim çocuklarımız olduğu için seviyoruz. Onlara gönül gözümüzle bakıyoruz. Onlar aramıza gönderilmiş birer melek. Değerlilerimize dokunmayın, incitmeyin" dedi.