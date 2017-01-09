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09 Ocak 2017 14:17

Edirneli müzisyenlerden huzur evi sakinlerine özel gece

Edirneli müzisyenlerden huzur evi sakinlerine özel gece

09 Ocak 2017 14:17

Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği’nce huzurevi sakinlerine moral gecesi düzenlendi.
Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği’nce, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Huzurevi’nde kalan yaşlılara yeni yıl eğlencesi düzenlendi.
Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Atabay, derneklerinin "Sosyal Projeler" kapsamında hazırladığı ve Edirne Huzurevi’nde gerçekleştirdikleri etkinlikte, yaşlılara moral vermeyi amaçladıklarını söyledi.
Etkinlikte dernek üyeleri Yiğit Ören ile Hasan Kızıltoprak’ın bizzat katılarak, müzik ve şarkı bölümünü üstlendiklerini de ifade eden Atabay, “Huzurevinde kalan büyüklerimiz, sayın müdürümüz ve diğer ilgililerle birlikte müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdik. Dernek olarak bu tür sosyal aktivitelerde bundan sonrada yer almayı planlıyoruz. Bu etkinliğimize emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Huzurevi sakinleri için düzenlenen moral gecesine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Edirne’de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Başkanı Hacer Aydınözek ve dernek üyeleri müzisyenler katıldı.



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