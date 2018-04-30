Edirneli pehlivan Arda Bati, Antalya’da teşvikte ikinci oldu

Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 3 gün süren Yağlı Güreşlere, Edirne Belediyesi’nin sporcusu 14 yaşındaki Arda Bati da katıldı. Rakiplerini yenerek finalde güreşen Arda Bati, Teşvik-1 Boyda ikincilik kürsüsüne yükseldi. 3 yıldır ata sporu olun yağlı güreş ile ilgilenen Arda Bati, gümüş madalyanın sahibi olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek; Edirne’yi yağlı güreşlerde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

Edirne Belediyesi Güreş Antrenörü Talat Çelik ise “Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak, ata sporumuz olan yağlı güreşleri yaşatmak ve geleceğe taşımak için birbirinden değerli sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan aldığımız güven ve destekle daha da çok çalışmaya ata sporunu ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapan Edirne’yi daha da fazla tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.