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09 Mayıs 2018 09:51

Edirneli Uzman çavuşun ölümü üzüntüyle karşılandı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünden olan ve Mersin’de 6 aydır jandarma uzman çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Okan Kuzakçı yaşamını yitirdi.

Edirneli Uzman çavuşun ölümü üzüntüyle karşılandı

09 Mayıs 2018 09:51

Acı haber Akhoca’daki ailesine, 7 Mayıs 2018 Salı günü akşam saatlerinde verildi.


Mersin’de uzman çavuş olarak görev yapan Kuzakçı’nın cesedi, kendine ait araçta bulunurken, intihar ettiği de iddia edildi. Ölüm haberinin verilmesi üzerine Akhoca’daki Kuzakçı ailesinin evine vatandaşlar akın ederek, taziye ziyaretlerinde bulundu. Okan Kuzakçı’nın cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi olan Akhoca köyüne getirilerek, ailesine teslim edildi. Kuzakçı’nın ailesi ayakta durmakta zorlandı.


Okan Kuzakçı, kılınan cenaze namazının ardından Akhoca köyünde toprağa verildi.




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