Edirneliler 'Motorcu Dostu Trafik' projesiyle bir araya gelecek

'Motorcu Dostu Trafik' projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamında başlattığı Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine Edirne ile devam edecek. 12 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek.

Aytemiz, trafikte empati oluşturma amacıyla başlattığı karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Motorcu Dostu Trafik'in Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Edirne ile devam edecek. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. 'Asil Özbay'la Yol Deneyimleri' söyleşisi 12 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Edirne'de gerçekleşecek.

Yapılan bilgilendirmede; akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaşacak. İlk etapta İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan; ikinci ayağında Van, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin'de toplam bin 500 motosikletseverle buluşulan projenin devamında ise İzmir, Manisa ve Balıkesir'in ardından Edirne'de motosikletseverlerle bir araya gelinecek. Proje 2019 yılında Türkiye'de yeni bir rotada motosikletseverlerle buluşmaya devam edecek.

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında planlanan diğer hedefler şöyle;

Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek.

Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların 'motorcu dostu' bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi çalışmalar yapılacak.

Türkiye'de 600'ü aşkın ve her gün ortalama 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda hassasiyetinin artırılması için çalışılacak.

Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak.

Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerle ilgili görüşmeler yapılacak.

Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak.