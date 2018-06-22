Edirnelilere müjde: Altı yapı sorunu son buluyor

Gürkan, "Altyapı projemiz ile ilgili ihalemizi gerçekleştirmiş ancak ihale OHAL kapsamında inceleniyordu. Bugün itibariyle ihalemiz onayladı. Edirne’de 2050 yılına kadar altyapı sorunu yaşanmayacak" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, göreve geldiğinde sözünü verdiği, şehir merkezine evrensel ve kanalizasyon atık tesisi kurulması projesini hayata geçirdi. Paşaçayırı mevkiinde inşa edilen Edirne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin temeli 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen törenle atıldı. 2019 yılında işletmeye alınacak olan tesis, 8 bin 300 yıllık tarihe sahip kentin ilk Atık Su Arıtma Tesisi olacak.

Edirnelilerin merakla beklediği altyapı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenliği basın toplantısında, Edirne’de Cumhuriyet döneminde 3 kez planlı çalışma gerçekleştirildiği söyledi. İlk planlı çalışmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde 1934 yıllında gerçekleştirildiğini ve bu planlı çalışmanın tabelasının da Buçuktepe’deki tesiste bulunduğu belirten Gürkan, "1966’da bir yenileme çalışması yapılıyor ve 1986’da planlı bir altyapı çalışması yapılıyor. O günden bu gün neredeyse bir Edirne’den daha da fazla bir Edirne kuruluyor ama plan yok, proje yok. Kanalizasyonu, içme suyunu ekleyerek gidiyoruz. Arıtmaya bir türlü sıra gelmiyor" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde altyapı sorununu çözmek için çalışmalara başladıklarını, alt yapı projelerinde evlerin kotları, şehrin coğrafi yüksekliklerinin, akış rejimi gibi bütün detayların tek tek hesaplandığını aktaran Gürkan şöyle konuştu:

"Tüm hesaplamalar yapıldı, birleştirildi ve projeler tamamlandı. Yapım süreci planlandı. Hangi aşamadan, nereden başlanacağı belirlendi. 380 metrelik içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesi, 110 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin yeniden yapılması, 30 kilometrelik yağmur suyu toplama kanallarının yeniden yapılması ve bunlarla ilgili üst yapı çalışmasının yapılmasını içeren ihalemizi 4 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdik. Bu ihaleye çıkarken yaklaşık maliyetimiz 345 milyon TL’ydi. İhale yapıldı. İhalenin ardından uzun bir süreç geçti. Bu uzun süreçte en uzun zamanı ise OHAL nedeniyle tükettik. Çünkü OHAL nedeniyle ihaleye başvuran bütün firmalar güvenlik soruşturmasından geçti. 2 ay önce, ihale üzerinde kalmayan firmalardan biri Kamu İhale Kurumu’na itiraz etti. Kamu İhale Kurumu da bu süreci inceledi. Ve bu sabah itibariyle ihalemizi onayladı. Edirne için hayırlı olmasını diliyorum. Artık yapmadığımız yada başlamadığımız bir projemiz kalmamış oluyor. Altyapıya da başlıyoruz. İhale; yaklaşık yüzde 38 kırımla 215 milyon TL’ye onayladı. 37.7 kırımı var ihalenin. Arıt KDV’si olacak. KDV’yle birlikte 253 milyonluk bir rakam. 1095 gün ihale süresi, 3 yıl. Ama biz 3 yıldan daha önce biteceğini öngörüyoruz. Ben ilk günden bugüne emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Gürkan, seçimin ardından ihaleyi kazanan firma ile sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi.