Edirne’nin kurtuluşu resepsiyonla kutlandı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "Kurtuluş Resepsiyonu", saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de birçok farklı medeniyetin yaşadığını ifade ederek, “Edirne’de binlerce yıl her türlü işgale karşı koymuş. Tıpkı 25 Kasım 1922’de olduğu gibi. Son işgal 2 yıl sürer Edirne’de ama Edirneliler durmaz, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetini kurarlar. Bu tüm yurttaki ilk direniş örgütüdür. Ardından Mustafa Kemal’in emriyle Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ve yine onun emriyle ikisi de birleşerek Anadolu ve Rumeli Hukuk Cemiyeti ve ardından Kurtuluş Savaşı’nı bize kazandıran Kuva-i Milliye ve sonrasında 25 Kasım 1922 Edirne’nin kurtuluşu” diye konuştu.

Edirne halkı adına Mehmetçiğe takdirlerini, teşekkürlerini, şükranlarını ve saygılarını sunan Gürkan, “Bugün SOLOTÜRK ile bir kez daha gurur duyduk. Bizlere öyle bir güven verdiler ki. Bugün binlerce Edirneli, aslında binlerce Trakyalı, Yunanistan’tan ve Bulgaristan’tan gelenler Solo Türk’ün gösterisini izlerken bütün dostlarımız güven ve gurur, düşmanlarımız korku duydular. Solo Türk’ün kahraman ekibini Edirne halkı adına bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.

Edirne’nin 95 yıldır Cumhuriyetin yıkılmaz kalesi olduğunu dile getiren Gürkan, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki kadınıyla, erkeğiyle, kızanıyla tüm Edirneliler memleket için göğsünü siper etmeye, kanını dökmeye ve canını vermeye her daim hazır. Çünkü biz bağımsızlık ruhumuzu Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. Çünkü biz vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasından alıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, var olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir de Edirne ile gurur duyduğunu belirterek, “Görev sürem içerisinde birçok yerde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundum. Kurtuluş kutlamalarında vatan ve bayrak sevgisinin doruğa ulaştığı bir gün yaşadım. Yakın bir zamanda rahatsızlık geçirdim, bütün rahatsızlığım ve yorgunluğum bugünkü coşkuyla kayboldu” diye konuştu.

Kurtuluş Bayramı’nda alanın çok dolu olduğunu belirten Özdemir, “Artık Edirne’ye bir Cumhuriyet Meydanı gerekiyor. Eğer biz bu meydanı yapmazsak, halkımızın ilgisine, halkımızın bayram kutlama ve bayramı beraber kutlama isteğine pek sıcak bakmamış olacağımızı düşündüğüm için meydan konusunun gelecek yıl içerisinde bitirilmesi konusunda ne gerekiyorsa başkanımızla birlikte yapacağız. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bugün Edirne’nin her tarafında kalabalık vardı. Sanki program protokol için yapılıyormuş gibi oluyor, bundan büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü bayram hepimizin bayramı” dedi.

Solo Türk’ün gösterisinde de nüfus oranına göre Türkiye’deki en fazla katılımın olduğu ilin Edirne olduğunu aktaran Özdemir, “Sarıkamış’ta da Solo Türk ile beraberdik. Ama bu kadar duygusal değildi. Çünkü Edirne halkı vatanını seven, bayrağına sahip çıkan, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan halktır. Edirnelileri tanımaktan büyük mutluluk duydum. Artık Edirneliyim ve Edirne’yi her yerde yaşayacağım” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır’ın Belediye Meclis kararlarını okumasının ardından Edirne Giyim Sanayi AŞ Genel Müdürü Mümtaz Erman ve Trakya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz’e fahri hemşehrilik beratı verildi. Başkan Gürkan, rahatsızlığı nedeniyle resepsiyona katılamayan Karadeniz’in beratını kızı Şehnaz ve eşi Ayten Karadeniz’e takdim etti. Daha sonra Edirne’nin kurtuluşunun 95’inci yıl pastası kesildi.