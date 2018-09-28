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Edirnespor'a Bulgar rakip

İlk kez Türkiye Basketbol 1.

Lig'inde mücadele edecek olan Edirne Belediyesi Edirnespor, cumartesi ve pazar günü Bulgaristan 1. Lig takımlarından BC BEROE ile iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak.


Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Edirne Belediyesi Edirnespor, Afyonkarahisar'da yapılan Federasyon Kupası maçlarına çıkarak kendini görme imkanı bulmuş oldu. Edirne temsilcisi, lig maçları öncesi Bulgaristan 1. Lig takımlarından BC BEROE ile Cumartesi ve Pazar günü hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 18.00'de, ikinci maç ise pazar günü saat 17.00'de aynı oynayacak.

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