Edirnespor’dan anlamlı destek

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner ve beraberindeki idari kadro, Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Üner, yönetimiyle aldığı bir kararla Bölgesel Amatör Lig’de kenti temsil eden Edirnespor’un oynanan maçlarından elde edilen bilet gelirlerinin Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneğine bağışlanacağını belirtti.

Edirne Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de bu anlamlı bağış dolayısıyla şükranlarını sunduklarını söyledi.

"Unutmadık, unutmayacağız"

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, şehit ve ailelerini unutmadıklarını belirterek, "Bizler burada farklı mesleklerde çalışıyorsak, ailemizle, arkadaşlarımızla veya sevdiklerimizle rahatlıkla vakit geçirerek yaşayabiliyorsak bu ortamı sağlayan kişilerden en çok Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve polislerimize borçluyuz. Şu anda Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında olsun, yurdun dört bir yanında olsun, yeri geldiğinde uyumadan, yemeden, içmeden mücadele edip hayatlarını hiçe sayarak yaşamını yitiren şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet dilerken şehit ve gazi olan ağabeylerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ailelerini tabi ki unutmadık ve unutmayacağız" dedi.