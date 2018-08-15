Edirne’ye yeni spor kompleksi müjdesi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne ve Balkanlara yeni spor kompleksi müjdesi verdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde proje çalışmalarına başlanan kompleks için 13 Ağustos 2018’de, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun katılımıyla Ankara’da bir protokol imzalandı.

Bakan Kasapoğlu’nun, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören gençler, Edirneliler, Trakyalılar ve Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlara müjdelediği spor kompleksi ile bölgedeki sportif faaliyetlerin üstün fiziksel olanaklarla desteklenmesi amaçlanıyor.

Trakya Üniversitesinin yeni spor kompleksinin inşası amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Trakya Üniversitesinin Balkan Yerleşkesi’nde, toplam 2 bin 370 metrekarelik alanda yeni bir spor kompleksi inşa edilecek.

Öncelikli olarak Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nun kullanımına sunulacak komplekste, basketbol, hentbol, voleybol sahalarının yanı sıra karate, güreş, judo ve tekvando gibi bireysel sporlara ait salonlar da yer alacak.

"Balkanlara da çok önemli hizmetler sunacak"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Erhan Tabakoğlu, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesine ve bölgeye yeni, modern bir spor kompleksi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun değerli destekleriyle hayata geçirilecek yatırım sayesinde, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki öğrencilerimiz artık daha modern ve donanımlı spor alanlarında eğitim alabilecek. Bu kompleks sadece öğrencilerimize değil bölge halkına ve Balkanlara da çok önemli hizmetler sunacak. Birçok spor disiplininin bir arada icra edilebileceği kompleksle birlikte nice Yasemin Adarlar, Ecem Taşınlar, İsmail Balabanlar ve onların antrenörlerini yetiştireceğimize gönülden inanıyorum. Olimpik sporlarda artık Trakya Üniversitesi öğrencileri çok daha fazla söz sahibi olacak. Bu tesisin üniversitemize, Edirnemize ve bölgemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Toto Teşkilatı’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.