"Efsanelerin Yolu" fotoğraf sergisi açıldı

Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan "Efsanelerin Yolu-Sürdürülebilir Kültürel-Tarihi Turizmin Geliştirilmesi İçin Yeni Ortaklıklar Kurulması" isimli IPA projesi kapsamında, ’Efsanelerin Yolu’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonundaki sergide, Kırklareli, Edirne ve Istranca bölgesinde efsanelere konu olmuş yerlerin tanıtımı yapılıyor.

Edirne Sınırötesi Kültürleri Araştırma Derneği ile Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde bulunan Alef Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen serginin açılışında konuşan Edirne Sınırötesi Kültürleri Derneği Başkanı Ersin Demir, 1 yıl sürecek proje kapsamında ilk etapta Burgaz şehrinde turizm işletmeleri ve seyahat acentaları ile kapasite gelişimine yönelik 2 günlük bir seminer düzenlendiğini söyledi.

"Amacımız bu efsanevi yerlerin turizme kazandırılarak katkı sağlamak"

Edirne’de düzenlenen toplantıda ise Türkiye ve Bulgaristan’dan toplam 50 turizm öğrencisine proje konusu efsanevi yerlerin tanıtımının yapıldığını kaydeden Demir, "Şu anda projemizin üçüncü aktivitesi olarak fotoğraf sergisini gerçekleştiriyoruz. Bu sergide bölgemizdeki efsanevi yerlerle ilgili fotoğraflar ve buraların bilgileri yer alıyor. Amacımız bu efsanevi yerlerin turizme kazandırılarak katkı sağlamaktır. Kısa bir süre sonra da Burgaz’da bu efsanevi yerlerin hikayelerinden oluşan bir tiyatro etkinliği gerçekleştireceğiz. Aynı gösteri Eylül ayı sonunda da Enez ilçesinde yapılacak" dedi.

"Turizm alanında bu bölgelerde yapılmamış çok iş var"

Alef Derneği Proje Koordinatörü Evgenia Djordjeva ise konuşmasında, projedeki ortak amacın Istranca bölgesinin turizm açısından farkındalık oluşturacak şekilde açığa çıkarılması olduğunu söyledi. Her iki bölgede de efsanelere konu olmuş çok sayıda yer olduğunu kaydeden Djordjeva, "Bölgede efsanelere konu olmuş yerleri bu fotoğraf sergisinde işledik. İnanıyorum ki bu sergide yer alan efsanevi yerler görüldüğünde turizme katkı sağlayacak. Aynı zamanda bu bölgelerde yaşayan halka da turizm konusunda dikkat çekiyoruz. Turizm alanında bu bölgelerde yapılmamış çok iş var. Buradaki fotoğraflar ayrıca bir kitap haline de getirilecek" şeklinde konuştu.

Sergi açılışına Edirne ve Bulgaristan’dan gelen katılımcılar efsanelere konu olmuş yerlerin fotoğraflarını ve buralar hakkındaki açıklamaları ilgiyle izledi. Sergi açılışına IPA Edirne temsilciliği uzmanları da katıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonunda 16 Eylül tarihine kadar açık kalacak sergide, Türkiye’den Bolca Nine, Kaynarca Deresi, Kırkpınar, Hasan Sezai Türbesi, Göl Baba, Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği alandaki Orastes ve Kıyıköy’deki Aya Nicola Manastırı, Bulgaristan’dan ise Istranca bölgesine özgü, Bastet, Dolmen, İndipasha, Mahara, Nestinarlık, Sinemorets Sfenksi ile Istranca Dağı efsanelerinin fotoğrafları Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak sergileniyor.