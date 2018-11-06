EFSED, duayen isim Ibrahımovic'i fotoğraf severlerle buluşturdu

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED), fotoğraf dünyasının duayen ismi Faruk Ibrahimovic'i, Edirneli fotoğraf severlerle buluşturdu.

Edirne Belediyesi Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi Salonu'nda düzenlenen gecede, Bosna Hersekli dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Faruk Ibrahimovic, Edirneli fotoğraf severlerle bir araya geldi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan fotoğraf camiasının duayen isimlerinden Ibrahimovic, fotoğraf severlere 3 farklı sunumun ardından söyleşi gerçekleştirdi. Ibrahimovic, Edirne'nin bir fotoğraf sever açısından çok özel bir şehir olduğunu ve bu şehirde yaşamanın da bir şans olduğunu dile getirerek, “EFSED, 2 yıl gibi çok kısa bir sürede, fotoğraf anlamında çok özel bir yol kat etmiş durumda. Benden önceki sanatçı misafirlerde çok özel isimlermiş. 7'de 70'e tüm fotoğraf sever arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Buraya geldiğiniz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Başkanı Enver Aydın, Ibrahimovic'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek gecenin anısına kendisine teşekkür belgesi ve fotoğraf severler adına da çiçek takdim etti.