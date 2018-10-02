EGİAD'dan küçük ölçekli esnafa çağrı

Edirne Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Hakan İnci, geçtiğimiz hafta Edirne'de bir yerel işletmede turistlere 5 eurodan çorba satışı yapılmasının çok yanlış olduğunu dile getirerek "Bunu yapmasınlar. Bu altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim" dedi.

Edirne Genç İş adamları Derneği Başkanı Hakan İnci, bir otelde düzenlendiği basın toplantısında, ülke genelinde yaşanan ekonomik durumun Edirne ölçeğindeki etkilerini değerlendirdi. İnci, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan vatandaşların alışveriş için Edirne'yi tercih etmeleri sayesinde ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin kentte hissedilmediğini söyledi.

İnci, geçtiğimiz hafta Edirne'de bir yerel işletmede turistlere 5 eurodan çorba satışı yapılmasının da kesinlikle çok yanlış olduğunu dile getirerek, ilgili resmi kurumların bu konularda tedbirlerini arttırmasını beklediklerini belirtti.

"Döviz kurundaki avantajlardan dolayı Edirne'yi tercih ediyorlar"

İnci, ekonominin zora girmesinin bütün piyasaları alt üst ettiğini belirterek, "Şu anda biz Edirne'de küçük çaplı esnaflarımız bunu pek hissetmiyorlar. Bunun nedeni Yunanistan ve Bulgaristan'dan komşu şehirlerden ve artık daha da komşu şehirleri aştık, iç kesimlerdeki Plovdiv, Sofya, İskeçe gibi şehirlerden kentimize alışveriş yapmaya gelen insanlar var. Döviz kurundaki avantajlardan dolayı Edirne'yi tercih ediyorlar" dedi.

"Menü üzerinden satış yapmaları gerekiyor"

EGİAD olarak kentte yaşanan Bulgar, Yunan turist yoğunluğunu olumlu karşıladıklarını belirten İnci, "Biz tabi dernek olarak bu durumu olumlu karşılıyoruz, olması gereken bir şey. Ama burada önemli olan bu yüksek talebe karşılık bazı olumsuzluklar yaşanmıyor değil. Bizim de şehrimizde maalesef fırsatçılık yapan arkadaşlarımız var. Bunların kesinlikle engellenmesi gerekiyor ilgili resmi kurumlar tarafından. Bir kere bütün esnaf arkadaşlarımızın menülerini artık gelen bütün yabancı misafirlerimize özellikle menü üzerinden satış yapmaları gerekiyor. Ve o menülerde de konulan rakamların anlaşılabilir, karşı taraf için de tereddüde mahal vermeyecek biçimde hazırlanmış olması gerektiğini söylüyorum" dedi.

"Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim"

İnci, kentte faaliyet gösteren bütün esnaflara çağrı da bulunarak, "Çünkü bu insanlarda kuşku oluşturuyor. Bu kuşku da ilk başlarda bize avantaj gibi gözükse de ekonomimize fayda sağlayan bir pozisyon ileride negatife dönmesine neden olur. Yani bunları duyuyoruz. Geçen hafta bir toplantıda da Edirne Valisi Günay Özdemir bunu dile getirdi. Bir çorbaya 5 euro alan esnafımızı varmış arkadaşlar. Bu yanlış bir şey. Bunu yapmasınlar. Bu altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun da kentte bir turiste çorbanın 5 eurodan satılmasına ilişkin şikayetleri değerlendirdiklerini ve gerekenin hızla yapılacağını belirtti.