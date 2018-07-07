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07 Temmuz 2018 12:26

El freni çekilmeyen araç nehre düştü

Edirne’de, manzara izlemek için nehir kenarına gelen bir kişinin el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, Meriç Nehri’ne düşerek suya gömüldü.

El freni çekilmeyen araç nehre düştü

07 Temmuz 2018 12:26


Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Meriç Nehri’ne manzara izlemeye gittiği öğrenilen İsmail İnce, Nato Köprü civarında aracını nehir seddesi üzerine park etti. Otomobilin el frenini çekmeyi unutan İnce, daha sonra aracının başından ayrıldı. Bir süre sonra otomobilinin hareket ederek, nehre düştüğünü fark eden sürücü durumu hemen Edirne İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerine bildirdi. Nehrin akıntısı ile yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.


Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Meriç Nehri’nde botla aracı aradı. Çevredeki balıkçıların da yardımıyla araç gömüldüğü yerde tespit edildi. Arabanın camı kırılarak, halat bağlandı ve daha sonra vinç yardımıyla otomobil nehirden çıkarıldı. Olayda, araç içerisinde kimsenin olmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Soruşturma sürüyor.




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