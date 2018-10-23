Ellerini kullanamayan engelliler, telefonlarını kontrol edebilecek

Edirne'nin Keşan ilçesinde Google'dan burs alan ilk Türk engelli olarak tanınan Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesinde doktora yapan serebral palsili Murat Can Çiçek, geliştirdiği uygulama ile kişilerin ellerini kullanmadan telefonlarını kontrol etmelerini sağlayacak.

Fiziksel engelin insanların hareketlerini kısıtlamayacağını düşündüğünü belirten Çiçek, “Hayatımı bunu ispatlamaya adadım. Bu konuda teknoloji en büyük destekçim ve uzun süredir engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak bir teknolojiler geliştiriyorum. Bu yaz ise iPhone X için HeadGazeLib isimli açık kaynak kodlu bir kütüphane hazırladım. Silikon Vadisi'ndeki köklü şirketlerinden eBay'deki staj projem kapsamında önemli bir ekiple hazırladığım HeadGazeLib kütüphanesi telefon kontrolüne yeni bir yaklaşım getiriyor. Önemli bir detay olarak açık kaynaklı şekilde tamamen ücretsiz olarak herkese açılan teknoloji, iPhone X'un çentiğinde yer alan TrueDepth kamera sisteminden yararlanıyor. Burada yer alan kamera ve sensörleri kullanan teknoloji, kişilerin telefonlarını sadece kafa hareketleriyle kontrol etmesine imkan tanıyor. Ellerini kullanamayan engelli kişiler ile birlikte herkese hitap eden bu teknoloji hayatınızı birçok açıdan kolaylaştırabilir. Örneğin; yağlı ellerinizle yemek yaparken internetten tarifi kontrol etmeniz için telefonunuza dokunmanız gerekmeyecek. Yine bankacılık işlemlerinizi sadece kafa sallayarak yapabileceksiniz. Tüm uygulamaların gerçekleşmesi için Türk yazılımcılarına büyük görev düşüyor, benim geliştirdiğim kütüphaneyi kendi uygulamalarına entegre edebilir, bu teknoloji ile yeni uygulamalar geliştirebilirler” dedi.

“İnsanlığa fayda sağlamanın sonu yok”

Babasını küçük yaşta kaybettiğini dile getiren Murat Can Çiçek, “Vefatında herkes babam yaptığı iyilikleri hatırlayıp babamı iyi yad etmişti. Bu beni çok etkilemişti. Unutulmamak için iyi işler yapmak gerektiğini anladım. Bunun için hiç bitmeyecek hayaller kurmayı öğrendim. Amerika'ya gitmek, bir şirkete girmek, erişilebilir, tüketilebilir hedefler ancak değer üretmenin, insanlığa fayda sağlamanın sonu yok. Bu da beni dinamik tutuyor. Hiçbir şeyi tek başıma başaramazdım. Bu yola çıkarken ya yanıma doğru insanlar seçecektim ya da yanımdaki insanları dönüştürecektim. Yanımda sadece annem olduğu için onu dönüştürmek durumdaydım. Benim için bu yaşından sonra yabancı dil öğrenen, dünyanın öbür ucuna gelen anneme sonsuz desteği için tekrar teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.