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08 Haziran 2018 15:39

Emekliler bayram ikramiyesinden memnun

Edirne’de, devletin vermiş olduğu bin TL’lik bayram ikramiyesini çekmek için ATM’lere giden emekliler uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Emekliler bayram ikramiyesinden memnun

08 Haziran 2018 15:39


Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye ödenmesini sağlayan karar, yüzleri güldürdü. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri bin liralık ikramiyelerini dün aldı. Bugün de ödeme SSK emeklilerinin hesabına yattı. Edirne’de çok sayıda emekli, bayram ikramiyesini çekmek için ATM’de uzun kuyruklar oluşturdu.


ATM’de bayram ikramiyesi çeken Fahrettin Al, "Şükürler olsun. Bereket versin. Aldığım ikramiyeyi ev ihtiyaçlarına kullanacağım. Bayram alışverişine, bereket versin. Hiç yoktan iyidir. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


Saliha Kavul ise, "İkramiyemizi aldık. Allah’ımıza bin şükürler olsun. Devletimizden çok memnunuz. Allah bu mutluluğumuzu bozmasın hiçbir zaman. Bir insan ağzından çıkanı yaptı, bravo. Pazar arabamı aldım, alışverişe gidiyorum" şeklinde konuştu.




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