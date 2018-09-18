Emniyetin göz bebeği ‘Yunuslar' minik kalplere dokundu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, özellikle kenar mahallelerde yaşayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Emniyet Müdürlüğü'nün göz bebeği Yunus ekipleri, minik kalplere dokundu. Edirne'de, Çavuşbey, Yıldırım, Yeniimaret Mahalleri gibi bölgelerde yaşayan özellikle düşük gelirli ailelerin minik çocuklarına, yunus ekipleri oyuncak hediye etti. Yaklaşık 40 çocuğa ulaşan ekipler, mahallelerde sevgi seli ile karşılanırken, vatandaşların da takdirini topladı.