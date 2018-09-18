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Emniyetten asayiş uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 4 Ağustos 2018 tarihi ile 17 Eylül 2018 tarihleri arasında 7 kez genel asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 4 Ağustos 2018 tarihi ile 17 Eylül 2018 tarihleri arasında 7 kez genel asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında faaliyet gösteren umuma açık işletmeler ve umuma mahsus yerlere yönelik 7 defa genel asayiş ve huzur uygulaması yaptı.


Uygulamalar kapsamında; 18 ayrı işyeri denetlenirken, 4207 sayılı Tütün Kanununa Muhalefet, canlı müzik yayın saatlerine uymamak ve sigortasız çalışan ile kimlik bildiriminde bulunmayan 11 işletmeye cezai işlem uygulandı. Bazı işyerlerinde çalıştığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Göç idaresi İl Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 erkek şahsın üzerinden 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.


Uygulamalar neticesinde toplam 976 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 8 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek, adli makamlara sevk edildi. Trafik ve sivil ekiplerince yapılan denetimlerde 6 adet çalıntı motosiklet yakalandı. Okul güvenliği kapsamında ise 11 adet işyeri, 60 şahıs, 10 servis aracı denetlenirken, 3 servis aracına toplam 500 TL idari para cezası kesildi.

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