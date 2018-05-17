En sabırlı kuyruk

Vatandaşlar uzun kuyruklarda sabırla sıranın gelmesini bekledi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi, Edirne’de birçok fırınında yapılmaya başlandı. Yumurtalı ve sade olmak üzere vatandaşlara sunulan Ramazan pidesine, büyük rağbet var. Orucunu açmadan fırının önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sabırla sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

Kuyrukta pide almak için bekleyen Ahmet Ateş, "Uzun süredir sıranın gelmesini bekledim. Pide Ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Sadece Ramazan ayında pide alıyoruz. Ramazan ayı dışında pide almıyoruz. Ramazan ile pide ayrılmaz bir ikili. Bazı fırınlar sadece Ramazan ayında pide çıkarıyor" dedi.