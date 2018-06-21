Bilindiği gibi denize ilk 50 metre hiç kimseye verilemez" dedi.

Bostancı, Enez halk plajının kiralanacağı iddialarını yalanladı. Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi denize ilk 50 metre hiç kimseye verilemez ondan sonraki 50 metreler bilindiği gibi biz bu sisteme tamamen proje bazında uyduk. Yerleşim alanlarımız deniz kıyısından kıyı kenar çizgimiz en az 100 metre. Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı planlı projeli sahillerinden birisi. Ben ve benden önceki belediye başkanlarımızın hepsi buna çok güzel uydular, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu 100 metrenin 50 metresine hiç kimse bir şey yapamaz, yaparsa vatandaşın veya herhangi bir kişinin müracaatıyla buradan derhal kaldırılması söz konusu. Bu problemi yerel yönetici olarak dile getirmek isterim. 3 bin 620 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu’nda af buyrun çok karışan var. Herkes karışıyor valilik, kaymakamlık, su ürünleri, denizcilik, DLH, belediye başkanlığı karışıyor, turizm karışıyor. 9 tane karışanı var. Dolayısıyla burada yeni bir düzenleme gerekiyor. Ama düzenlemenin esas temeli ilk 50 metrede hiç kimse olmayacak sonraki 50 metrede de izinler bazında olacak. Sahilimiz 16 kilometre olduğundan sahilde böyle bir sıkışıklık belki dile getiriliyor ama yok. Çünkü çok yerimiz boş. Kışın 4-5 bin nüfus, yazın 100-150 bin oluyor. Buna rağmen sıkıntı çekmiyoruz. Bunun yanında 4-5 bin nüfusla 100-150 bin kişiye hizmet etmenin zorluklarını da yaşıyoruz" dedi.

"Arz talep meselesi"

Enez’de pansiyon ve evlerin kiralarının yüksekliğine değinen Bostancı, "Bu denetim tamamen maliyenin yapacağı bir iş. Biz belediye olarak bu konu bizim dışımızda. Büyük şehirlerde tamamen kapsam alanında ama bizim gibi müstakil belediyelerde tamamen bu olay maliye ile ilgili bir konu. Fiyatların artış konusunu iyi bildiğimden geçen seneki fiyatlarla bu yılki fiyatlar arasında herhangi bir değişiklik yok. Tabi arz talep meselesi. Örneğin bu bayramda birçok ev boş kaldı. Geçen 200-250-300 liralık evler bu sene 100-150’ye kadar düştü. Vermeyeninki de boş kaldı. Bayramlarda yoğunluk olduğundan fiyatlarda zaman zaman artış oluyor. Ama bu şikayetler münferit. Bunun bir sisteme oturtulması lazım. Emlakçılığın aslında sistemi var. Uygulanmıyor olması ayrı bir konu. Bunu uygulanır hale sokmalıyız. Enez’de bu gündeme geldiğine göre demek ki Enez eski konumundan kurtulmuş, bugün artık villaların kiraya verilebilir ve kiraların da yüksekliği de tartışılıyorsa demek ki burada bir sorun var. Bu sorun ele alınıp var olan emlak yasasının uygulanması gerekiyor. Herkes emlakçı olmayacak, emlakçılığı emlak sertifikası olanlar yapmalı. Büyük problem değil, denetlendiğinde rayına oturur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.