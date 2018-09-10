Enez Kaymakamlığı Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın ikincisi düzenleniyor

Edirne'nin Enez ilçesinde satranç sevdası her geçen yıl artıyor. Öyle ki ilçe yurt dışına açılan büyük hamleler yaparak turnuvalarına devam ediyor.

Enez Kaymakamlığı, Edirne GHSİM, Türkiye Satranç Federasyonu ve İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla Enez, ikinci defa uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.

“Enez Kaymakamlığı Uluslararası Açık Satranç Turnuvası” İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesislerinde(Enez Sahil Kamp Tesisleri) 15-20 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Turnuvada 26 bin 750 TL ödül dağıtılacak. Turnuvaya başvurular enezopen.tsf.org.tr adresinden online olarak yapılacak.

Turnuva alanında, katılımcılar için turnuva salonu, konaklama, sahil, deniz, balık tutma imkanı ve spor alanlarının tamamı aynı kampüs içerisinde yer alacak.

Turnuvaya katılacak olan sporcular aynı zamanda yapılacak olan Enez Tanıtım gezisi ile Enez'i tarihsel ve kültürel yönden keşfedecekler.

Ege'nin tuzlu sularını kuzeye, Meriç'in güçlü sularınıysa Ege'ye taşıyan rüzgarların şehri ENEZ, yaşamak için savaşan tarihiyle, sevecen Trakya halkı ve kanatlarında doğanın gizemini taşıyan kuşlarıyla farklı medeniyetlerden gelecek olan satranç sporcularını bekliyor olacak.