Enez'de uluslararası satranç turnuvası devam ediyor

Edirne'nin Enez ilçesinde Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 15 Eylül Cumartesi günü başlayan 2. Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuva Enez Sahili'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Tesislerinde gerçekleştiriliyor. Turnuvaya, 13 ülkeden toplam 100 yarışmacı katıldı. Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Suriye, Yemen, Ukrayna, Yunanistan, Ürdün, Ermenistan, Özbekistan ve İran gibi ülkelerden de turnuvaya yarışmacı katıldı.

Enez İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer ve Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, tüm yarışmacılara başarılar diledi.