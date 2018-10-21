Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye beyaz eşyacıdan destek

Edirne'de beyaz eşya satışı yapan bir firma, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Enflasyonla Topyekün Mücadele çağrısına esnaflar kulak vermeye devam ediyor. Edirne'de beyaz eşya satışı yapan bir firmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek 3 ay boyunca tüm beyaz eşya satışlarında yüzde 10 indirime gitti.

Beyaz eşya yetkili bayi sahibi Osman Akbulutlar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na biz de marka olarak destek verdik. Tüm ürünlerimizde 3 ay geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim başlattık. Ekonomiye canlılık ve ses getirmesi adına yaptık bu indirimi. Bizler de taşın altına elimizi koyarak kampanyayı başlatıyoruz. Astığımız pankartlarla bu kampanyayı duyurmaya çalışıyoruz” dedi.