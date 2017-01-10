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10 Ocak 2017 12:23

Engelli vatandaşlar soğuk geçirmez branda ile korunacak

Engelli vatandaşlar soğuk geçirmez branda ile korunacak

10 Ocak 2017 12:23

Edirne Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir esnaf, soğuk ve karlı havada engelli vatandaşları unutmadı. Engellilerin akülü araçlarını soğuk geçirmez branda ile kaplayan Oğuzhan Acar isimli usta, engellilerin ulaşımlarını üşümeden sağlamaları için hizmet veriyor.
Oğuzhan Acar isimli usta, engelli vatandaşların kullandığı elektrikli bisikletlerini branda kaplayarak hizmet vermenin kendisini mutlu hissettirdiğini belirterek, "Çift taraflı korumalı olan ve sürücüsünün rahat girebileceği fermuarlı branda, sürücüyü ve arka koltukta bulunan vatandaşı da koruma özelliğine sahiptir. Branda sistemini engelli vatandaşların soğuk havalarda korunması için yapıyorum. Soğuk havalarda yüz felcinden koruyor. Soğuk havanın ve yağmurun içeri girmesini engelliyor. Araba gibi oldu. Engelli vatandaşlar için yaptırılan bir şey. Fermuarlarından açılıyor, iki kişilik. Fiyatı 500 TL civarında" dedi.
Kar yağışı ve soğuk hava Edirne’de etkili olmaya devam ediyor.



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