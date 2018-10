Engelsiz sürpriz doğum günü partisi

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 5 öğrenciye sürpriz doğam günü partisi düzenlendi.

‘Engelsiz Kent Edirne' hedefiyle 3 Aralık 2016 tarihinde hizmete sunulan Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 5 öğrenciye sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Trakya Üniversitesi BESYO öğrencileri ve ailelerin de katıldığı doğum günü kutlamasında Hasan Can Hezer, Mehmet Kaynarca, Dilek Oruçoğlu, Neslihan Yılmaz ve Batuhan Engin yeni bir yaşa girmenin mutluluğunu yaşadı; aynı zamanda dans edip doyasıya eğlendi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Bugün Ekim ayında doğan Hasan Can Hezer, Mehmet Kaynarca, Dilek Oruçoğlu, Neslihan Yılmaz ve Batuhan Engin için doğum günü partisi düzenledik. Çocuklarımızı bu özel günde Trakya Üniversitesi BESYO öğrencileri ve aileleri de yalnız bırakmadı. Doğum günü kutlamalarına ileriki günlerde de devam edeceğiz. Edirne Belediyesi olarak Engelsiz bir kent yaratma hedefimizi sürdürüyoruz. Merkezimizde eğitim gören öğrenci sayısı da her geçen gün artıyor. Şu anda merkezimizde 25 öğrenci eğitim görüyor. Onların ve ailelerinin mutluluğu için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.