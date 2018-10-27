Engelsiz Yaşam'da Cumhuriyet Bayramı

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Ellerindeki Türk Bayraklarıyla sahneye çıkan çocuklar; kahramanlık marşlarına da eşlik etti.

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Öğrenciler sahneye ellerindeki Türk Bayraklarıyla 10 Yıl Marşı eşliğinde çıktı.

Kahramanlık ve Cumhuriyet şarkılarına eşlik eden öğrencileri Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve aileleri de yalnız bırakmadı. İzmir Marşıyla geçit yapan Cumhuriyet'in çocukları; cumhuriyeti coşkuyla kutladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan çocukların Cumhuriyet'in 95 yılını kutladığını aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Çocuklarımız, Cumhuriyet Bayramı için güzel bir kutlama programı hazırladı. Hiç kuşkusuz ki, Cumhuriyet olmasaydı; Atatürk olmasaydı biz de olmazdık, ülkemiz olmazdı. İyi ki Cumhuriyet var. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.