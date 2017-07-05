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05 Temmuz 2017 13:07

Er Meydanı sivrisineklerden temizleniyor

Edirne Belediye Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilecek 656.

Er Meydanı sivrisineklerden temizleniyor

05 Temmuz 2017 13:07

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin daha nezih bir ortamda gerçekleşebilmesi için çalışmalarını sürdüren Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi’nde haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Tunca, Meriç ve Arda nehirlerine sahip olan ve bilinçsiz ekilen çeltik nedeniyle sivrisinek sorunu yaşanan Edirne’de sivrisinekle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Kış aylarında başlayan ve sıcakların artmasıyla birlikte artarak devam eden haşere mücadelesi Sarayiçi Er Meydanı’nda da devam etti.


İlaçlamanın daha etkili olması için biyosidal uygulamayI gece ve sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Sarayiçi’nde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda sivrisinek ve haşeresi daha az olan bir Kırkpınar geçirmeyi hedefliyoruz. 10-16 Temmuz tarihleri arasında misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için sivrisinek ve haşere mücadelesini daha da hızlandırıyoruz. Kırkpınar’ın düzenlendiği tarihlerde çeltik tarlalarındaki suların tutulması ile sıkıntı yaşıyoruz. Son yıllarda Edirne’de çeltik ekimi ne yazık ki birçok yasaklamaya rağmen şehir içlerine yakın alanlarda da gerçekleştiriliyor" dedi.


Haziran ayında yaşanan sağanak yağış ve arkasından gelen sıcak havanın sivrisinek popülasyonunun da artmasına neden olduğunu belirten Tanrıkulu, "Halkımıza gerekli uyarıları ve bilgilendirmeleri yaptık. Edirneliler, sivrisineği üretmemek için neler yapmaları gerektiğini anlattık. Özellikle durgun suların bahçelerde olan veya bodrum katlarında olan su birikintilerinin bertaraf edilmesi sivrisinekle mücadelede önemli bir unsurdur" ifadelerine yer verdi.


Tanrıkulu, Edirne Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivaline Edirnelileri ve sporseverleri davet etti.




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