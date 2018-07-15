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15 Temmuz 2018 13:02

Er Meydanı’nda başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı

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Er Meydanı’nda başpehlivanlar, çeyrek final kura çekimini yaptı

15 Temmuz 2018 13:02

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık çeyrek final turu kura çekimleri yapıldı.


16 başpehlivanın katıldığı üçüncü tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı. 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 8 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreşseverler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan ile Fatih Atlı, Serhat Balcı ile Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun ile eşleşti.



Kırkpınar’da erken final


Güreşseverlerin altın kemer yolundaki iddialı iki ismi, geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban, yine Kırkpınar’ın iddialı isimlerinden Ali Gürbüz ile yarı final mücadelesine çıkacak. Altın kemer yolunda mücadele edecek olan her iki başpehlivan da Antalya bölgesi güreşcilerinden.




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